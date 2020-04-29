Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Hasta taşıyan Cuma D. (50) yönetimindeki 46 KD 112 plakalı ambulans, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde Abdullah P. idaresindeki 46 HC 296 plakalı traktörle çarpıştı.
Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, bir bebek ile annesi yaralandı.
Yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.