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Yerel Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Yerel

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 05:41:00 -
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Burak Gündüz (31) idaresindeki 27 RS 036 plakalı otomobil ile Durdu Mehmet Yıldız'ın kullandığı 46 PA 942 plakalı otomobil, Ekinözü yolu Taşburun Mahallesi çıkışında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve beraberlerindeki E.B. (19), Y.T. (47), M.G. (28) ile Ü.T. (22) yaralandı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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