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Aktüel

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:07:21 -
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Orhan Kurt'un kullandığı 06 BEK 34 plakalı otomobil ile Yusuf Kaçmaz idaresindeki 46 ABM 300 plakalı hafif ticari araç, Elbistan Malatya kara yolunun 21. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışma sonrası devrilen otomobilin sürücüsü Orhan Kurt (52) ile aynı araçtaki Arzu (51), Eylül (15) ve Mustafa Ata (11) Kurt yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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