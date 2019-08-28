Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için aralıksız çalışıyor. Güvenlik güçleri de fabrikadaki işçileri tahliye etti.

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