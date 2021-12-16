  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yerel

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:13:00 -
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızkapanlı-Gözlügöl mahalleri yol ayrımında şüpheli 3 aracı durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay