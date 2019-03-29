Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin izinsiz kazıda bulduğu tarihi eserleri satmak istediği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

On iki şubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin, satmak istediği tarihi eserleri kendi evi ile oğlu H.Y'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret Mahallesi'ndeki evinde sakladığını belirleyen ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çeşitli eserler ele geçirildi

Operasyonda, M.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1409 metal sikke, 55 yüzük, kadın başı figürü, vazo, metal şahin figürü, küçük hayvan heykeli, at figürlü nal, tunçtan yapılmış insan figürü, hayvan dişi fosili, 2 delikli taş obje, 3 kase, çift taraflı hayvan figürü, 109 tarihi obje, matkap ve define aramada kullanılan cihaz ele geçirildi.