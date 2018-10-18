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Kahramanmaraş'ta tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü

Göksun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir, memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından Ankara'da toprağa verildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:24
Kahramanmaraş'ta tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, aralarında 2 asker ve 1 polisin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir için bugün memleketi Çorum'da, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda tören düzenlendi. Törende acılı anne Zeynep Salmanpakoğlu Demir, "Yavrum daha çok küçük okuyacaktı. Yavrum sana nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Doktor olmak hayaliyle kazandığı üniversitede başarıyla öğrenimini sürdüren Bilgin Demir'in tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Demir'in tabutunun üzerine örtülen doktor önlüğü gencin ailesini, arkadaşlarını ve cenazeye katılanları hüzne boğdu.

Bilgin Demir'in cenazesi, helallik alınması ve cenaze namazından sonra Ankara'ya götürüldü. Demir'in cenazesi, aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.
 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:24
  1. Kahramanmaraş
  2. Kayseri
  3. Gaziantep
  4. Çorum
  5. Ankara
  6. Kaza

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