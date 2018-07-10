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Kahramanmaraş'ta suç örgütlerine operasyon: 7 kişi gözaltında

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:05
Kahramanmaraş'ta suç örgütlerine operasyon: 7 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri belirlenen organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, uzi otomatik silah, tabanca, 5 kurusıkı tabanca, biri M16 tipi 3 pompalı tüfek, suçtan elde edildiği düşünülen 260 bin lira, 628 tabanca mermisi, bıçak ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu ile alacak defteri ele geçirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:05
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