Kahramanmaraş'ta suç örgütlerine operasyon: 7 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri belirlenen organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, uzi otomatik silah, tabanca, 5 kurusıkı tabanca, biri M16 tipi 3 pompalı tüfek, suçtan elde edildiği düşünülen 260 bin lira, 628 tabanca mermisi, bıçak ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu ile alacak defteri ele geçirildi.