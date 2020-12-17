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Aktüel Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:46:05 -
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye para cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 komşu arasında çıkan kavgada, 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Aile yakınlarının da karışması sonrası büyüyen kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

İşlemler için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 900 lira idari ceza uygulandı.


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