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Aktüel

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

2020-04-17 21:48:35 -
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tartıştığı şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, sosyal medya paylaşımları üzerinden aralarında tartışma yaşanan Recep A. ile Süleyman K. merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'ndeki bir parkta bir araya geldi.

Kavga sırasında Süleyman K'yi silahla yaralayan Recep K. olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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