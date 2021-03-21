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Gündem Kahramanmaraş’ta silahlar konuştu
Gündem

Kahramanmaraş’ta silahlar konuştu

Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 03:59:00 -
Kahramanmaraş’ta silahlar konuştu

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri önünde yaşandı. İddiaya göre işyerine gelen M. G. (57), E.M.G. (23) ve H.İ.G. (27) iş yerindeki Y.Ö. (35), E.Ö. (34) ve Ş.Ö. (61) ile bir müddet tartıştıktan sonra silahlı kavgaya başladılar. Yaşanan silahlı kavgada, 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede araştırma yapan asayiş büroya bağlı cinayet ekipleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

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