  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Aktüel

Kahramanmaraş'ta silahla yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:12:07 -
Kahramanmaraş'ta silahla yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yaralama suçlarından aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan ve dün gece merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kanlıdere Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan Sıddık L. (28) ve Ökkeş Ö'nün (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Sıddık L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ökkeş Ö. ise tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan Sıddık L. ve Ökkeş Ö'yü dün gece merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kanlıdere Caddesi kovalamaca sonucu yakalanmış, şüphelilerden Sıddık L'nin üç hafta önce kent merkezinde iki kişiyi tabancayla Ökkeş Ö'nün de üç gün önce bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtığı öğrenilmişti.

Ayrıca zanlılardan Sıddık L'nin çeşitli suçlardan 30, Ökkeş Ö'nün ise 18 kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı