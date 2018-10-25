THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta sesi duyup dışarı koşan babaanne gözyaşlarına boğuldu!

Sağanak yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 yaşındaki Elif Yurdagül ağır yaralandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:05
Kahramanmaraş'ta sesi duyup dışarı koşan babaanne gözyaşlarına boğuldu!

Olay, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Aksu Mahallesi'ndeki Yurdagül ailesinin evinin bahçesinde meydana geldi. Elif Yurdagül, annesi Şeyma ve büyükbabası Durdu Yurdagül ile evden dışarı çıktı. İstinat duvarının yanına geldiklerinde duvar büyük gürültüyle yıkıldı ve Elif Yurdagül duvarın molozların altında kaldı.

Durdu Yurdagül'ün hafif yaralandığı, Şeyma Yurdagül'ün de yara almadan atlattığı olayın ardından komşuların da yardımıyla duvarın altından çıkarılan küçük Elif ile Durdu Yurdagül ambulansla hastaneye götürüldü.

Babaanne Eşe Yurdagül, namaz kılacağı zaman sesi duyunca dışarı çıktığında küçük torununu duvarın altında gördüğünü söyledi. '"Elif'im sana birşey olmasın. Kuzuma bir şey olmasın ne  olacaksa bana olsun" diyerek ağıt yakan babaanneyi  polis ve  komşuları teskin etmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan küstah sözler: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...
    1. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan..
    2. Başkentte yüksek kesimlere kar yağdı
    3. İdeal eş var mı?
    4. Anne ve babanız ahirete intikal..
    5. Suriye Demokratik Türkmen Hareketi..
    6. Suç makinesiyim, bunu yazın' dedi!..
    7. Yer: Kilis! Tarlasını sürerken buldu,..
    8. Duvardaki çay lekeleri nasıl çıkar?
    9. 'Atlasana ulan' demişlerdi, cezaları..
    10. Burası Haydarpaşa!
    11. Mevlüt Uysal'dan dikkat çeken..
    12. 500 komiser yardımcısı alınacak! İşte..
    13. Taksi şoförü, aracına aldığı kadına..
    14. Kahramanmaraş'ta sesi duyup dışarı..
    15. Kilis'te tarla sürülürken bulunan..
    16. Oğlunun kavgasını izlerken alnından..
    17. Ozan Tufan'ın anlaştığı kulüp
    18. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 38 ifade..
    19. Konsolosluk çalışanlarının ifadesi..
    20. Bakan Berat Albayrak: Almanya ile daha..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!