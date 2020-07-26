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Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:54:18 -
Kahramanmaraş'ta sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Murtaza Bozoğlu (84) idaresindeki sepetli motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi Yavşan Tabiat Parkı yolunda devrildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan Harun Ç. (20) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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