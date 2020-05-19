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Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan 553 hatmin duası edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:18:29 -
Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan 553 hatmin duası edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin organizasyonuyla kentin 427 şehidi için okunan 553 hatmin duası edildi.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, İl Müftülüğüne bağlı Müftü Muhammet Gevher, Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve eğitmenlerince hatim duası yapıldı.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Karaman, 18 Mart Şehitler Haftası nedeniyle "Her şehide bir hatim" kampanyasıyla bir program hazırladıklarını ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında ertelediklerini ifade etti.

Sürecin daha da uzamaması için şehitlikte hatim programı yaptıklarını ifade eden Karaman, "Böyle bir günde şehitlerimizi dualarla andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 427 şehidimiz için birer hatim planlamıştık. 553 hatmin duası yaptık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit eşi Leyla Yenigül ise programın kendilerini mutlu ettiğini ve Kadir Gecesi'nde olmasının ayrı önemi olduğunu dile getirdi.


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