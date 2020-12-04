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Aktüel Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı - Şehidin 9 ve 6 yaşlarındaki oğulları, babalarının cenaze namazında ön safta yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:17:09 -
Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Yakınları tarafından morgdan alınan Göl'ün cenazesi, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Asri Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Babası Osman Göl, "Oğlumun alnından öpmek istiyorum." diyerek şehidin tabutunu ve evladının fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Şehidin oğulları 9 yaşındaki Osman ile 6 yaşındaki Aras Kağan, babalarının tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Bakan Soylu, şehidin babası, annesi, eşi ve çocuklarına taziyede bulunarak başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında şehidin iki oğlu Bakan Soylu ile ön safta yer aldı.

Kılınan namazın ardından şehit Barış Göl'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

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