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Aktüel

Kahramanmaraş'ta şehit annesinin kabir ziyareti isteği yerine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:55:45 -
Kahramanmaraş'ta şehit annesinin kabir ziyareti isteği yerine getirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in, Kahramanmaraş'ta yaşayan annesi Saadet Ergüven'in, oğlunun kabrini görme isteğini Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş gerçekleştirdi.

Anneler Günü dolayısıyla şehit Ergüven'in ailesini evinde ziyaret eden Başkan Okumuş, anne Saadet Ergüven'in gününü kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehitliğe oğlunun mezarına gidemediğini dile getiren anne Saadet Ergüven'in isteğini, Belediye Başkanı Osman Okumuş yerine getirdi. Okumuş, belediye ekiplerine verdiği talimatla aileyi şehitliğe gönderdi.

Okumuş ve belediye ekiplerine teşekkür eden anne Ergüven, tüm annelerin gününü kutladığını söyledi.

Annelere hayırlı ömürler dileyen Ergüven, "Tüm şehit annelerimizin de ellerinden öperim, Allah hayırlı ömürler versin herkese. Ülkemizin mücadele ettiği bu kötü hastalıktan bizleri, milletimizi de korusun Allah'ım. Yavrularımızı da Peygamberimize komşu eylesin Allah'ım. Siz belediyemizden de Allah'ım razı olsun." diye konuştu.


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