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Aktüel Kahramanmaraş'ta Şehir Akademisi Programı başladı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta Şehir Akademisi Programı başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:17:12 -
Kahramanmaraş'ta Şehir Akademisi Programı başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının ardından Büyükşehir Belediyesince gençlere yönelik düzenlenen Şehir Akademisi Programının açılışı yapıldı.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen açılış programında, şehir akademisinde ders verecek kişiler tanıtıldı. Akademinin ilk dersi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından verildi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın beklentilerinin üzerinde ilgi görmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Akademide çok farklı içeriklerin yer aldığını aktaran Güngör, "Şehrimizi hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Özellikle UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olarak ülkemizi şiir ve edebiyat konusunda daha tanınır yapıp hak ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

Güngör, akademide gençlere, yetişkinlere yönelik çeşitli tema ve konularda eğitimler verileceğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ben bunun son derece faydalı olacağına inanıyorum. Kayıt yaptıranların da talebinin yüksekliğinden, bunun ne kadar bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. 72 öğrencinin kaydı yapıldı. Bu 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Şu anda müracaat çok fazla ancak diğer müracaat edenleri de peyderpey sisteme katmış olacağız. Talebe göre de bunları çeşitlendireceğiz."

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