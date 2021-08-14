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Yaşam Kahramanmaraş'ta Rusya'ya ait uçağın düşme anı kamerada
Yaşam

Kahramanmaraş'ta Rusya'ya ait uçağın düşme anı kamerada

Kahramanmaraş'ta Rusya'ya ait yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın düştüğü anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 21:07:00 - 2021-08-14 21:17:11

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik. Uçak, Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde düştü. Mürettebat sayısıyla ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ekiplerimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kara yolu söz konusu değil. Zorlu ve sarp bir arazi söz konusu. Ekiplerimizin kısa zamanda bölgeye ulaşmasını bekliyoruz."

Bu arada, uçağın Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahalesi ve sonrasında düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kurtulan olmadı"

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağının Kısık Vadisi mevkisinde düştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

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