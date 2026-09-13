Kahramanmaraş'ta Pusula Maraş Eğitim Merkezi binin üzerinde gence ücretsiz eğitim sunuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Necip Fazıl Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanda kurduğu Pusula Maraş Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, binin üzerinde gence alanında uzman eğitmenlerce ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Merkezde gençlere ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursu verilecek. Eğitim merkezinden 500 LGS ve 600'ün üzerinde YKS öğrencisinin faydalanması planlanıyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, kentin yeniden inşa ve ihya çalışmaları sürerken gençlerin eğitimine yönelik yatırımlar da hız kazandı.

640 saatlik program, düzenli deneme sınavları

Öğrenciler merkezde 640 saatlik eğitim programına katılacak; sınavlara hazırlık süreçleri düzenli deneme sınavlarıyla desteklenecek. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri ve kulüpleri de merkezde yer alacak; konferans ve motivasyon seminerleri düzenlenecek, kütüphane ile sessiz etüt odaları gençlerin kullanımına sunulacak.

Program öncesinde merkezi gezen protokol üyeleri, dersliklerle sosyal alanlarda incelemelerde bulundu. Öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen protokol üyeleri, eğitim merkezinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı.

Görgel: "İlk ders zilimiz çaldı"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pusula Maraş markasını gençlere yönelik çalışmaların ortak çatısı olarak oluşturduklarını belirtti; eğitim merkezinin gençlerin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Görgel, "Bugün burada ilk ders zilimiz çaldı. Genç kardeşlerimizin hayallerindeki hedeflerine ulaşmaları en büyük arzumuz. İnşallah o hedefe ulaşırken bizler yanlarındaki en büyük destekçilerinden birisi olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da gençlerin gelecek planlarına katkı sağlayacak bir merkezin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazgı, gençlerin akademik başarılarının yanında milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesinin önemine değindi; Pusula Maraş Eğitim Merkezi'nin Kahramanmaraş'ın geleceğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.