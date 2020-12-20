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Aktüel Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçma olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçma olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 02:12:00 -
Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçma olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yapan sivil polislerin aracına çarpıp kaçan sürücünün otomobili, park halinde bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 BNY 702 plakalı otomobil, Mağaralı Ökkeş Caddesi'nde önce refüje ardından sivil polis aracına çarptıktan sonra kaçtı.

Kaçan aracın peşine düşen ekipler, sürücünün park halinde bıraktığı aracı, Fatih Mahallesi 10. sokakta bulundu.

Ekipler, aracın yakınlarında, olayla ilgili oldukları tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

7 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uygulanarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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