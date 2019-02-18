Kahramanmaraş'ta panik! Bomba imha ekipleri... Kahramanmaraş'ta, bir ağaç kenarına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemede, çanta içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Kahramanmaraş’ta kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çanta bomba paniğine neden olurken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantadan kişisel eşyalar çıktı. Olay, akşam saatlerinde Trabzon Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyenler kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çantayı fark ederek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçinden kişisel eşyalar çıktı Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi trafiğe kapattı. Polisin haber vermesi üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemede çantada kişisel eşyalar olduğunu belirledi. Paniğe neden olan çanta detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürülürken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.