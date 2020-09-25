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Aktüel Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilme anı mobese kamerasına yansıdı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilme anı mobese kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:41:56 -
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilme anı mobese kamerasına yansıdı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamidhan Kavşağı'nda 46 KY 199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp devrildi. Otomobilin sürücüsü R.B, aracında sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza, kavşakta bulunan mobese kamerasına yansıdı.


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