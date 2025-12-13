  • İSTANBUL
Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki sürücü Sultan D. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.T.K, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi.

Sultan D. (22) idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçan zanlı İ.T.K'yi kısa sürede yakaladı.

