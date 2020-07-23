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Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:36:56 -
Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İrfan Kara yönetimindeki 80 ABE 534 plakalı otomobil, Andırın-Göksun kara yolu Bostandere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mahsuni Süslü ve Şerife Karay, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mahsuni Süslü, buradaki müdahalesinin ardından Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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