Kahramanmaraş’ta okullar açıldı mı? Kahramanmaraş’ta bugün okul var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre yüz yüze eğitimin hangi illerde ne şekilde başlayacağını tek tek açıkladı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta okullar açıldı mı?

Korana risk haritasında, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan Hasan Balcı İlkokulu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı bayrak törenine katılırken, diğerleri İstiklal Marşı'nın sınıflarından okudu.

Törende konuşan Okul Müdürü Hüseyin Daşcı, öğrencilerden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyerek, "Kesinlikle özel eşyalarınız arkadaşlarınızla paylaşmıyorsunuz. Temizliğimize özellikle dikkat ediyoruz, maskemizi ayarlıyoruz, mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Birbirimiz özledik ama bu süreçte sarılmıyoruz" dedi.

Okulların açılmasına öğrenciler kadar veliler de çok sevindi. He öğretenler hem de veliler okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulunup en kısa sürede eski düzene dönülmesi temennisinde bulundu. Seyreltilmiş sınıflarda ders gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.