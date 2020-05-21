  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkan 49 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:54:50 -
Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkan 49 kişiye para cezası uygulandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yapılan denetimde, maskesiz sokağa çıkan 49 kişiye para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak sonrası kentin en işlek cadde ve bulvarlarında yaptıkları anonslarla insanları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, uyarılara rağmen maske takmadan dolaşan 49 kişiye 392'şer liradan 19 bin 208 lira ceza yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı