Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek, asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi.
Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye para cezası kesildi.
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişinin yakalandığı denetimlerde, trafikte kural ihlali yapan 38 sürücüye 31 bin 627 lira ceza uygulandı.