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Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedavisi gören hasta çektiği videoyla teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:55:28 -
Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedavisi gören hasta çektiği videoyla teşekkür etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Adil Dal, Elbistan Devlet Hastanesi'nde kaldığı odada video çekerek sağlanan imkanlardan dolayı devlete teşekkür etti.

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Dal, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü odayı ve sağlanan imkanları cep telefonuyla çeken Dal, bunları sosyal medya hesabında paylaştı.

Dal, videoda hastane odasında bütün imkanların olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete teşekkür etti.

Paylaşım kısa sürede çok kişinin beğenisini aldı.


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