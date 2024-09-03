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Gündem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Gündem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 00:46:00 -
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde saat 23.59 sularında 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde saat 23.59 sularında 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD depremi böyle duyurdu:

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