Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde saat 23.59 sularında 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu.
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde saat 23.59 sularında 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu.
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