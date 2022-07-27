Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama göre saat 18:38'de meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde. Depremin derinliği ise 3.3 kilometre.
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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama göre saat 18:38'de meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde. Depremin derinliği ise 3.3 kilometre.
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