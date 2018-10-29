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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:27
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kahramanmaraş- Göksun karayolunun Arslanbeyçiftliği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraşa giden Pazarcık Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli Uzman Çavuş İbrahim Ceylan (25) yönetimindeki 46 BZ 062 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsa Kacur'un (18) kullandığı 46 NK 651 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan İsa Kacur, Fadime Kacur (46) ve Yusuf Kacur (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Gülhan Kacur (41), otomobil sürücüsü İbrahim Ceylan ile Bahar Ceylan (24) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden İsa Kacur, Fadime Kacur ve Yusuf Kacurun cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:27
  1. Kahramanmaraş
  2. trafik kazası
  3. ölü ve yaralılar var

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