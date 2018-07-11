Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! 2 ölü 2 yaralı
Hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:40
Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Adana Karayolu’nun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 46 LV 279 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü ile yanındaki karısı hayatını kaybetti.
Ailenin 2 çocuğu ise yaralandı. Yaralı çocuklar, Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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