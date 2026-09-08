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Gündem Kahramanmaraş’ta kanlı saldırı: İki kadın hastaneye kaldırıldı!
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Kahramanmaraş’ta kanlı saldırı: İki kadın hastaneye kaldırıldı!

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Kahramanmaraş’ta kanlı saldırı: İki kadın hastaneye kaldırıldı!

Kahramanmaraş'ta sokak ortasında silah sesleri yükseldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, şüpheli M.Ç. tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Saldırıda yaralanan H.P. ile D.Ç., sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

 

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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