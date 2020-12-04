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Aktüel Kahramanmaraş'ta iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:59:42 -
Kahramanmaraş'ta iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan F.A'ya ait iş yerine av tüfeğiyle ateş edildi.

Olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti.

Aracı takibe alan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçtaki 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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