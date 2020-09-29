Kahramanmaraş'ta Irak semineri

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), üyelerine yönelik "Irak Ülke Günü" kapsamında seminer verdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, Kahramanmaraş’ın coğrafi konumundan daha öte ciddi bir ekonomik gücünün olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ın Türkiye’de üretim alanında ileri seviyelerde olduğunu aktaran Balcıoğlu, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35’inin bu kentten sağlandığına işaret etti. Balcıoğlu, bu rakamın da dünya genelinde yüzde 2'ye tekabül ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oldukça büyük bir miktar. Metal mutfak eşyası konusunda Türkiye ithalatının yüzde 48’ini işliyoruz. Örme kumaşın yüzde 15’ini, dokuma kumaşın yüzde 15’ini, Türkiye deri üretiminin yüzde 25’ini, Türkiye’de çimento üretiminin yüzde 10’unu kağıt üretiminin ise yüzde 20’sini üreten bir şehir Kahramanmaraş. Türkiye elektrik üretiminin ise neredeyse yüzde 10’unu kendi firmaları tarafından üreten bir şehir. Kahramanmaraş ülkenin dondurma markası. 38 ülkeden franchising verilmiş ve çoğunda göğsümüzü kabartmıştır. Kahramanmaraş, Türkiye'deki kırmızı biber üretiminin yüzde 60'nı sağlayan bir kent. Biz bu kentle bu pazarı keşfetmek ve çalışmak istiyoruz. Bu pazarda var olmak, bu pazarda söz sahibi olmak istiyoruz."

Irak pazarında ticari anlamda ciddi alımların olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, bu ülke ile ilişkilerin arttırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Telekonferans yöntemiyle toplantıya katılan Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ferdi Yayla ise üyelere, Irak’ın temel ekonomisiyle alakalı bilgiler verdi.

Programa, Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Servet Akram Salman ve oda üyeleri ve ilgililer katıldı.









