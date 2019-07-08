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Kahramanmaraş’ta ikinci mobil kanser tarama aracı göreve başladı

Kahramanmaraş’ta kanser hastalığına erken teşhis konulabilmesi adına oluşturulan gezici kanser tarama mobil aracı hizmete girdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
Kahramanmaraş’ta ikinci mobil kanser tarama aracı göreve başladı

Kahramanmaraş’ta kanser hastalığına erken teşhis konulabilmesi adına oluşturulan gezici kanser tarama mobil aracı hizmete girdi.


Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilen kanser tarama aracı bir pazar yerinde vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek araçta meme, kolon ve serviks taramaları yapılacak. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) gelemeyenlerin mobil araçlarda da tarama yaptırmalarını isteyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, “Bilindiği üzere kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi olup, sık görülmesi ve ölümle sonuçlanma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle de halk sağlığı açısından önem arz eden bir hastalıktır. Kanserde ne kadar erken teşhis konulursa, tedavi imkânı o oranda artmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı kişilerin düzenli olarak muayene olması ve tarama yaptırması gerekmektedir. Taramalarda belli yaş gruplarımızın yaptırması gerekenler şu şekildedir. İlimizde halk sağlığı hizmetleri kapsamında hizmet veren Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri olarak Yörük Selim Mahallesi ve Elbistan ilçemizden sonra, Doğukent mahallesinde de yeni açılan KETEM ile İlimizde hizmet veren KETEM sayısını 3’e çıkarmış durumdayız. Yeni hizmete alınan Mobil Kanser Tarama Aracımızda Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri ile Kolon Kanseri tarama hizmeti verilecek olup her iki mobil aracımız yıl boyunca ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımıza ikamet ettikleri bölgelerde ücretsiz kanser tarama hizmeti vereceklerdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
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