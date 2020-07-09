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Aktüel

Kahramanmaraş'ta iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:19:59 -
Kahramanmaraş'ta iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Dayızade Mehmet Efendi Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BZ 524 plakalı ambulans ile Kadir T. idaresindeki 58 EC 425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kadir T. ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

Erkenez Mahallesi'nde de Z.K. idaresindeki 46 ACC 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki B.A. yaralandı.

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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