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Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 23:50:24 -
Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İsmail T. idaresindeki 33 VLA 17 plakalı otomobil, Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda, Salih O. idaresindeki 46 FS 474 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İsmail T. ile otomobillerde bulunan Sefa O, Haşim G. ve İsa B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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