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Aktüel

Kahramanmaraş’ta hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:13:25 -
Kahramanmaraş’ta hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş'ta, 7 farklı evden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentteki 7 ayrı evin balkon ve penceresinden girerek yapılan hırsızlığın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, araştırmanın ardından söz konusu adreslerden 5 bin 500 lira, 8 cep telefonu ve ziynet eşyaları çaldığı tespit edilen O.A. ile Y.E.Ç'yi yakaladı.

Suçlarını itiraf eden zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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