Kahramanmaraş'ta görülmemiş dolar kampanyası!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir esnaf 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor.

Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla 500 dolar bozdurup makbuzunu gösteren vatandaşlara piknik tüpü hediye ediyor.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk Lirası'na çevrilmesi çağrısı üzerine kendisinin de bir kampanya başlattığını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu anlatan Doğan, "Dolar bozdurma kampanyasını teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 500 dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımıza piknik tüpünü bedava dağıtacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." dedi.