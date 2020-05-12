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Aktüel

Kahramanmaraş’ta giriş ve çıkış yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkış kısıtlaması kaldırılan Kahramanmaraş’ta araç yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:17:33 -
Kahramanmaraş’ta giriş ve çıkış yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkış kısıtlaması kaldırılan Kahramanmaraş’ta araç yoğunluğu yaşanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 il içinde bulunan Kahramanmaraş’ta da giriş çıkışlar gece saat 00.00 itibariyle serbest oldu. Kahramanmaraş Kayseri karayolundaki polis uygulama noktasında oluşan araç yoğunluğu sabah saatlerinde de devam etti. Araç yoğunluğunun yaşandığı Kahramanmaraş Kayseri karayolu polis uygulama noktasında, sürücülerin kimlik ve ehliyet sorgusu da yapılıyor.


Kayseri’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gitmek için yola çıkan Yasin Yoldaş, “Giriş çıkış yasağının kalkması bizim için iyi oldu. Mevsimlik işçi taşıyoruz, çalışıyoruz” dedi.

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