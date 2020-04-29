  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kahramanmaraş'ta feci kaza

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralananların 3'ünün sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

2020-04-29 16:12:00 -
Kahramanmaraş'ta feci kaza

Kahramanmaraş'ta traktör ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bolat yönetimindeki 46 HC 296 plakalı traktör ile hasta taşıyan Cuma Demirel'in kullandığı 46 KD 112 plakalı ambulans Üngüt Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Cuma Demirel, yanındaki 2 sağlık görevlisi, hastaneye götürülen bir çocuk ile refakatçi annesi yaralandı.

Traktör sürücüsünün yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı