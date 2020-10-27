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Aktüel Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:02:33 -
Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, PVC pencere ve kapı üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin de desteğiyle yangına müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de olay yerine yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.


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