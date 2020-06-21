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Aktüel

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Tekstil fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:45:26 -
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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