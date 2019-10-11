Kahramanmaraş'ta elma yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, elma yüklü kamyonetin devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.11 Ekim 2019 Cuma 12:29
Selçuk Tatar (36) idaresindeki kamyonet, Elbistan-Ekinözü kara yolu Belan mevkisinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada yanında bulunan Doğan Erdoğan (24), Mevlüt Süleyman (18) ile Okan Erdoğan (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kamyonetteki elmalar, yol kenarındaki araziye dağıldı.
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