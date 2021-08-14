Kahramanmaraş'ta düşen uçak tamamen küle döndü! İşte en net fotoğraf

Kahramanmaraş’ta düşen uçak enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın düştükten sonra tamamen yanarak küle döndüğü görüldü.

Kahramanmaraş’ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uçak tamamen küle döndü

Düşen uçağın enkazının fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın tamamen küle döndüğü görüldü.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Kaza kırıma uğradı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.

Uçakta 2 kaptan pilot, 1 navigatör, 1 radyo operatörü, 1 teknisyen ve 1 Türk pilotun olduğu, öğrenildi. Aynı uçağın daha önce Adana Aladağ yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Uçağın özellikleri

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.

Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.