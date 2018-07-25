Kahramanmaraş'ta devrilen tırda başlayan yangın tarla ve bahçeye sıçradı
Kahramanmaraş Göksun’da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen ve yanan tırın alevleri, buğday tarlası ve meyve bahçesine sıçradı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:48
Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu Bozhöyük Mahallesi Kayapınar mevkisinde, Alaattin Dal idaresindeki 38 TP 517 plakalı tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrilip yanmaya başladı.
Sürücü Dal'ın kendi imkanlarıyla çıktığı tırdan yükselen alevler, 20 dönümlük ekili buğday tarlası ile 5 dönümlük meyve bahçesine sıçradı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi, tarla ve bahçe ise zarar gördü.
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