Kahramanmaraş'ta devrilen kum yüklü traktörün altında kalan sürücü öldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta devrilen kum yüklü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hasan Kırıcı (47) yönetimindeki 46 AD 704 plakalı kum yüklü traktör, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kırıcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.