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Aktüel Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan 5 cami 16 Eylül'de yeniden ibadete açılıyor
Aktüel

Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan 5 cami 16 Eylül'de yeniden ibadete açılıyor

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Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan 5 cami 16 Eylül'de yeniden ibadete açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan 5 caminin restorasyonunu tamamladı. Açılış 16 Eylül'de Bakan Ersoy'un katılımıyla yapılacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı restorasyon ve ihya çalışmalarının ardından 16 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek toplu törenle yeniden ibadete açılacak.

Depremlerin ardından şehrin yeniden inşası ve ihyası noktasında tüm alanlarda çalışmalar sürüyor. Afetin izlerinin silinmesi ve Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve manevi mirasının yeniden ayağa kaldırılması yönünde de önemli mesafeler kat edilirken, hasar alan ibadethaneler bir bir cemaatiyle buluşuyor.

Tören, öğle namazı vaktinde Acemli Camii'nde başlayacak

Toplu açılış töreninin merkezi, Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi'ndeki Acemli Camii olacak. Program 16 Eylül Çarşamba günü saat 12.34'te başlayacak.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle düzenlenecek. Kahramanmaraş'ın önemli dini ve kültürel mirasları arasında yer alan 5 cami, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden cemaatine kavuşacak.

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